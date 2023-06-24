Судьба Путина решится в ближайшие 24 часа — CNN

Российский президент столкнулся с серьезнейшей угрозой своей власти за все 23 года своего руководства РФ.

Следующие 24 часа будут критическими для президента Российской Федерации Владимира Путина, если он не сможет взять под свой контроль ситуацию с бунтом главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, наемники которого идут маршем на Москву.

Об этом говорится в аналитической публикации издания СNN.

"Маска полного контроля, которую он [президент РФ Путин] сохранял все это время – главное преимущество его автократии – разрушается за одну ночь", — подчеркнул аналитик Ник Пэйтон Уолш.

Возникновение ситуации с бунтом Пригожина он называет одновременно "неизбежным и невозможным".

“Это было неизбежно, поскольку плохое управление войной означало, что только такая однородно закрытая и невосприимчивая к критике система, как Кремль, могла пережить такое ужасное происшествие. И невозможно, поскольку критики Путина просто исчезают, либо выпадают из окон, либо жестоко отравлены. Но сейчас пятую по численности армию в мире ждут дни, когда братоубийство – обращение оружия против однополчан – единственное, что может спасти московскую элиту от краха”, — заметил автор.

По его словам, то, что Путин теперь вынужден признать, что Ростов-на-Дону, его главный военный центр, находится вне его контроля, – подвергает сомнению любое мнение о том, что эта ситуация была срежиссирована в Кремле.

Аналитик CNN считает, что бунт Пригожина мог планироваться заранее, поскольку подразделения "Вагнера" очень быстро собрались вместе и быстро продвинулись на Ростов. "Это трудно сделать спонтанно за один день", — подчеркнул Ник Пэйтон Уолш.

По его мнению, своими действиями Пригожин не сможет просто подтолкнуть Путина к смене руководства министерства обороны.

“Выступление Путина в субботу утром перечеркнуло эту перспективу. Сейчас это экзистенциальный выбор для российской элиты – между зыбким режимом президента и темным, продажным Франкенштейном, который он создал для выполнения своей грязной работы и который обернулся против своих хозяев”, — пишет автор.

По его словам, ситуация с маршем Пригожина на Москву демонстрирует слабость российской армии, проявившуюся еще весной, когда произошла атака беспилотников на Кремль.

"Среди российских богачей события пятницы снимут любой вопрос о том, стоит ли им сомневаться в контроле Путина над властью", — подчеркнул он.

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Аналитик предположил, что бунт Пригожина может изменить ход войны в пользу Киева, однако он также напомнил, чем закончилось восстание в России в 1917 году - созданием советской империи.

"Пригожин может не выиграть, и основы контроля Кремля могут не разрушиться. Но ослабленный Путин может совершать иррациональные поступки, чтобы доказать свою силу”, — намекнул он на вероятное применение ядерного оружия.

В то же время автор аналитической публикации считает, что отныне режим Путина больше не вернется к своим предыдущим высотам контроля, а впереди его неизбежно ждут дальнейшие потрясения и изменения.

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Главарь наемников повел их походом на столицу Москву. ТСН.ua ведет онлайн-трансляцию событий.

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