Доля Путіна вирішиться у найближчі 24 години — CNN

Російський президент зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки свого керівництва РФ.

Наступні 24 години будуть критичними для президента Російської Федерації Володимира Путіна, якщо він не зможе взяти під свій контроль ситуацію з бунтом ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, найманці якого йдуть маршем на Москву.

Про це йдеться в аналітичній публікації видання СNN.

“Маска повного контролю, яку він [президент РФ Путін] зберігав увесь цей час – головна перевага його автократії – руйнується за одну ніч”, - наголосив аналітик Нік Пейтон Волш.

Виникнення ситуації з бунтом Пригожина він називає одночасно “неминучим та неможливим”.

“Це було неминуче, оскільки погане управління війною означало, що лише така однорідно закрита та несприйнятлива до критики система, як Кремль, могла пережити таку жахливу пригоду. І неможливо, оскільки критики Путіна просто зникають, або випадають з вікон, або жорстоко отруєні. Але зараз п’яту за чисельністю армію у світі чекають дні, коли братовбивство – звернення зброї до однополчан – єдине, що може врятувати московську еліту від краху”, - зауважив автор.

За його словами, те, що Путін тепер змушений визнати, що Ростов-на-Дону, його головний військовий центр, перебуває поза його контролем, – ставить під сумнів будь-яку думку про те, що ця ситуація була зрежисована в Кремлі.

Аналітик CNN вважає, що бунт Пригожина міг плануватися заздалегідь, оскільки підрозділи “Вагнера” дуже швидко зібралися разом і швидко просунулися на Ростов. “Це важко зробити спонтанно за один день”, - наголосив Нік Пейтон Волш.

На його думку, своїми діями Пригожин не зможе просто підштовхнути Путіна до зміни керівництва міністерства оборони.

“Виступ Путіна в суботу вранці перекреслив цю перспективу. Зараз це екзистенційний вибір для російської еліти – між хитким режимом президента та темним, продажним Франкенштейном, якого він створив для виконання своєї брудної роботи та який обернувся проти своїх господарів”, - пише автор.

За його словами, ситуація з маршем Пригожина на Москву демонструє слабкість російської армії, яка проявилася ще навесні, коли відбулася атака безпілотників на Кремль.

“Серед російських багатіїв події п'ятниці знімуть будь-яке питання про те, чи варто їм сумніватися у контролі Путіна над владою”, - наголосив він.

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Аналітик припустив, що бунт Пригожина може змінити хід війни на користь Києва, однак він також нагадав, чим закінчилося повстання у Росії у 1917 році — створенням радянської імперії.

“Пригожин може не виграти, і основи контролю Кремля можуть не зруйнуватися. Але ослаблений Путін може робити ірраціональні вчинки, щоб довести свою силу”, - натякнув він на ймовірне застосування ядерної зброї.

Водночас автор аналітичної публікації вважає, що відтепер режим Путіна більше не повернеться до своїх попередніх висот контролю, а попереду на нього неминуче чекають подальші потрясіння та зміни.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців повів їх походом на столицю Москву. ТСН.ua веде онлайн-трансляцію подій.

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