Як переворот у Росії вплине на війну в Україні: у ГУР відповіли

У ГУР вважають, що це не останній конфлікт у Росії.

Українська розвідка ретельно відстежує інформацію про те, чи не забирає Росія частину своїх військ для участі в подавленні заколоту на території РФ.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

"Ця інформація ретельно відстежується, але наразі ми її не коментуємо. Україна та партнери спостерігають за розвитком подій в контексті внутрішнього конфлікта в державі-агресорки. Вся необхідна інформація збирається, робляться висновки", - розповів нам Юсов.

На питання про те, як позначиться на ході війни те, якщо ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин буде фізично знищений в Росії або якщо російська влада з ним про щось домовиться, Андрій Юсов відповів нам так:

"Будь яка конфліктна ситуація має декілька можливих сценаріїв розвитку. Сучасний внутрішній російський конфлікт – не виключення. Але те, що ми можемо сьогодні констатувати, це - реальний, а не постановочний конфлікт. Він є черговим, але найбільш масштабним наслідком для внутрішньої російської політичної ситуації. Наслідком повномасштабного злочинного вторгнення і військових дій путінської Росії проти України. Вочевидь це не останній конфлікт для утворення, яке станом на сьогодні називається Російською Федерацією".

Коментуючи те, що багато українців сприйняли російський конфлікт як дуже гарну новину, Юсов додав:

"Ми маємо розуміти, що головні дії, які спонукають до трансформаційних процесів сучасну Росію – це дії українських сил безпеки та оборони. Радіти ми з вами повинні насамперед успіхам наших сил. Саме завдяки успішним діям української армії, спецслужб, воєнно-політичного керівництва частина російського естеблішмента, суспільства, можливо, прозрівають. Те, що буде за "порєбриком" – це безумовно, дуже цікаво, але це справа тих, хто там живе. Іноді бувають такі речі, коли радіти треба тихо".

Нагадаємо, у проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців пригрозив походом на столицю Москву.

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