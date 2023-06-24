Донька Шойгу терміново покинула Росію: у чому причина

У суботу, 24 червня, на тлі паніки в російській столиці у зв’язку із маршем на Москву найманців ПВК “Вагнер” на чолі з Євгеном Пригожиним територію РФ терміново покинула донька міністра оборони держави-агресорки Сергія Шойгу.

Про це повідомляє Telegram-канал Brief.

У повідомленні йдеться, що Ксенія Шойгу вирушила до Дубаю разом зі своїм чоловіком Олексієм Столяровим. Причиною термінової поїздки називають “робочий візит”.

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Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин закликав знайти і привести до нього зятя міністра оборони Сергія Шойгу Олексій Столярова за нібито підтримку противників війни в Україні.

Зокрема, Столяров вподобав у забороненій на у Росії соціальній мережі Instagram антивоєнний пост. А також назвав росіян, які підтримують війну РФ проти України, "Z-бидлом".

ПВК "Вагнер" на чолі зі своїм ватажком Євгеном Пригожиним захоплює міста в Росії та йде на Москву: ТСН.ua веде онлайн-трансляцію подій.

Нагадаємо, конфлікт між ватажком "вагнерівців" Пригожиним та міністром оборони Сергієм Шойгу триває досить давно. Керівник російської ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що звернувся до прокуратури з проханням розслідувати “злочини”, скоєні високопосадовцями російського оборонного відомства до та під час військової кампанії Москви в Україні.

Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав підписати до 1 липня контракт з армією РФ усім "добровольчим загонам". Зокрема, це стосується і "вагнерівців".

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