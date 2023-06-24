Дочь Шойгу срочно покинула Россию: в чем причина

Ксения Шойгу вместе с мужем вылетела в Дубай.

В субботу, 24 июня, на фоне паники в российской столице в связи с маршем на Москву наемников ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным территорию РФ срочно покинула дочь министра обороны государства-агрессорки Сергея Шойгу.

Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

В сообщении говорится, что Ксения Шойгу отправилась в Дубай вместе со своим мужем Алексеем Столяровым. Причиной срочной поездки называют "рабочий визит".

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Ранее главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал найти и привести к нему зятя министра обороны Сергея Шойгу Алексей Столярова за якобы поддержку противников войны в Украине.

В частности, Столяров "пролайкал" в запрещенной в России социальной сети Instagram антивоенный пост. А также назвал россиян, поддерживающих войну РФ против Украины, "Z-быдлом".

ЧВК "Вагнер" во главе со своим предводителем Евгением Пригожиным захватывает города в России и идет на Москву: ТСН.ua ведет онлайн-трансляцию событий.

Напомним, конфликт между предводителем "вагнеровцев" Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу продолжается достаточно давно. Руководитель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой расследовать "преступления", совершенные высокопоставленными чиновниками российского оборонного ведомства в военную кампанию Москвы в Украине.

Между тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал подписать до 1 июля контракт с армией РФ всем "добровольческим отрядам". В частности, это касается и "вагнеровцев".

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