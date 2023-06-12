В США прокомментировали конфликт Пригожина с руководством РФ

Конфликт набирает обороты, в том числе из-за того, что силы РФ не достигли поставленных целей в войне против Украины.

В США говорят, что конфликт между руководителем ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством РФ еще больше расшатывает возможности оккупационной армии на фронте.

Такое мнение высказал специальный представитель Центра глобального взаимодействия Государственного департамента Джеймс Рубин, пишет " Голос Америки ".

Аналитики отмечают, что конфликт набирает обороты, в том числе из-за того, что силы РФ не достигли поставленных целей в войне против Украины.

"Что я могу сказать о господине Пригожине, то это то, что он иногда говорить правду, иногда он преувеличивает. Я думаю, что это отражает трудности, с которыми Россия столкнулась в достижении своих целей. днем это становится все более очевидным, и все они критикуют друг друга за то, что не добились своей цели", — сказал Рубин.

Тем временем президент центра военной аналитики "Фонд Джеймстаун" Гленн Говард уверен, что последние заявления Пригожина могут свидетельствовать об "интересных" внутренних процессах в России.

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"Заявления Пригожина очень интересны. Это новое сообщение о захвате российского полковника, пытавшегося убить вагнеровцев, это интересно. -себе комедии. Это немного театр", — сказал Говард.

В Институте изучения войны отмечают, что так называемый конфликт влияет на координацию российских военных.

"Мы видим, что украинцы способны добиваться значительных успехов вокруг Бахмута на северном и южном флангах. И это в значительной степени потому, что между российскими войсками не хватает координации. "Вагнер" действовал в собственных интересах, заключавшихся в том, чтобы захватить город и доказать Путину, что они смогли, а после этого для них это не имело значения", – рассказала аналитик Института изучения войны Екатерина Степаненко.

Конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ

Глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин в последнее время все больше прибегает к критике российского Минобороны. Глава Кремля Путин никак не реагирует на это.

Ранее руководитель российского ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой расследовать "преступления", совершенные высокопоставленными чиновниками российского оборонного ведомства в военную кампанию Москвы в Украине.

Между тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал подписать до 1 июля контракт с армией РФ всем "добровольческим отрядам". В частности, это касается и "вагнеровцев".

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