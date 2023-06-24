На тлі заколоту у РФ Литва призупиняє припиняє видачу віз для росіян

Латвія, Естонія і Литва скоординовано охороняють кордони з Росією і Білоруссю та за необхідності ухвалюватимуться спільні рішення.

Литва призупиняє видавати росіянам гуманітарні або будь-яких інші візи та посилює охорону кордону з РФ на тлі можливого перевороту.

Про це заявив обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

Він також наголосив, що відтепер не можна змінювати обмеження на перетин кордону, які діють для громадян РФ від 19 вересня 2022 року.

"Латвія не видаватиме гуманітарних та інших віз у зв'язку з подіями в Росії", - зазначив він.

Після оголошеного Пригожиним бунту Латвія, Естонія і Литва скоординовано охороняють кордони з Росією і Білоруссю та за необхідності ухвалюватимуться спільні рішення.

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"Охорону кордону посилили, візи чи в’їзд на кордон росіянам, які виїжджають з Росії через поточні події, розглядатися не будуть. Прямої загрози Латвії зараз немає", - зазначив він.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін через збройне повстання ПВК "Вагнер" наказав ліквідувати терориста Євгенія Пригожина. Диктатор вимагає від російської армії не допустити вуличних боїв у Москві.

А водночас на підходах біля Москви російські силовики почали споруджувати блокпости та оборонні позиції.

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