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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп лично просил Инфантино отменить дисквалификацию нападающего сборной США

После звонка ФИФА допустил игрока к игре. Трамп публично поблагодарил, отметив, что организация «исправила большую ошибку».

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Трамп и Джанни Инфантино

Трамп и Джанни Инфантино / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп лично попросил президента ФИФА Джанни Инфантино приостановить дисквалификацию американского футболиста Фоларина Балогуна.

Об этом пишет Reuters.

Балогун в матче против Боснии и Герцеговины получил красную карточку за то, что наступил сопернику на лодыжку. Тренер сборной США Маурисио Почеттино заявлял, что этот инцидент не заслуживал наказания.

После победы над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0 США вышли в 1/8 финала, где сыграют с Бельгией. Согласно правилам, Балогун не мог бы участвовать в этом матче — красная карточка автоматически означает дисквалификацию на следующий матч.

После этого Трамп позвонил Инфантино и попросил ФИФА пересмотреть решение. В конце концов, ФИФА разрешила Балогуну сыграть, но не отменила саму красную карточку — лишь приостановила наказание.

Отметим, что 25-летний Балогун с тремя голами — лучший бомбардир сборной США на домашнем Мундиале.

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Дата публикации
Количество просмотров
410
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