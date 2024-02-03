Умер единственный сын последнего короля Италии

Принц Витторио Эммануил несколько дней не дожил до своего 87-летия.

В субботу, 3 февраля, Витторио Эммануил Савойский, единственный сын последнего короля Италии, большую часть своей жизни проживший в изгнании в соседней Швейцарии, скончался в возрасте 86 лет в своем доме в Женеве,

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на королевский дом.

Витторио Эммануил Савойский, родившийся 12 февраля 1937 года в Неаполе, был главой Савойского дома, правившего объединенной Италией с 1861 по 1946 год, и сыном последнего короля Умберто II, занимавшего трон с мая по июнь 1946 года.

Он покинул Италию в возрасте 9 лет и отбыл в изгнание вместе со всеми мужскими потомками королевского дома после национального референдума 1946 года, отменившего монархию и установившего республику.

Витторио Эммануил наконец-то вернулся на итальянскую землю в ноябре 2002 года, после того как парламент отменил запрет, приехал в Рим с коротким визитом перед Рождеством и получил аудиенцию у Папы Иоанна Павла II.

Но по возвращении он встретил прохладный прием, поскольку имидж Савойского дома был запятнан сотрудничеством во время Второй мировой войны с фашистским диктатором Бенито Муссолини.

Личная жизнь принца

Витторио Эммануил в 1971 году женился на швейцарской чемпионке по водным лыжам Марине Дориа, и они много лет жили в роскошной вилле на берегу Женевского озера.

В молодые годы он работал менеджером в итальянском вертолетном бизнесе Agusta и завязал дружбу с шахом Ирана из-за своих деловых отношений. Его свадьба состоялась в Тегеране.

Живя в изгнании, в 1981 году Витторио Эммануил был назван одним из более 900 членов запрещенной тайной масонской ложи "Пропаганда 2" (P2) — группы, оказавшейся в центре многих скандалов в Италии конца 20-го века.

У принца Витторио Эммануила остались жена и сын Эммануил Филиберто, который в 2023 году заявил, что откажется от претензий на итальянский престол в пользу своей дочери Виттории, когда почувствует, что она готова принять вызов.

Напомним, ранее наследники последнего короля Италии Умберто II обратились с официальной просьбой вернуть им драгоценности короны, которые они потеряли после того, как страна упразднила монархию после Второй мировой войны. С этого времени коллекция хранится в хранилище Банка Италии.

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