В Чехии усиливают армию: причина и численность

Это связано с изменением ситуации безопасности в мире.
В Чехии будут увеличивать численность армии по меньшей мере на 7500 солдат из-за изменения ситуации в мире.
Об этом передает Radio Prague International со ссылкой на начальника Генерального штаба Чехии Карела Ржехку.
Он считает, что Чехия должна усилить армию в ближайшие годы.
По мнению Ржехки, чешская армия потребует усиления примерно на 7500 военных.
"Необходимо подумать о будущей направленности армии, которая строилась преимущественно как экспедиционная... Мы делаем все возможное в рамках существующей системы и пытаемся устранить проблемы с нашей стороны. Но правда заключается в том, что для выполнения новых задач нам понадобится еще около 7,5 тыс. человек., – сказал он.
Военный отметил, что на начало прошлого года в оборонном ведомстве насчитывалось 27 826 солдат срочной службы и 4 266 активных резервистов. Но сама армия насчитывает около 24 тысяч солдат.
Также глава Генштаба Чехии отметил, что к 2030 году армия будет насчитывать 30 тыс. кадровых военнослужащих и 10 тыс. активных резервистов.
Более того, по словам Ржехки, новые цели Альянса по развитию потенциала свидетельствуют о необходимости иметь до 37 500 военнослужащих для обеспечения потребностей коллективного сдерживания и обороны.
Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Европе следует готовиться к тому, что она останется без защиты США.
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