У Чехії підсилюють армію: причина і чисельність

Це пов'язано зі зміною безпекової ситуації у світі.

У Чехії збільшуватимуть чисельність армії щонайменше на 7500 солдатів через зміну безпекової ситуації у світі.

Про це передає Radio Prague International із посиланням на начальника Генерального штабу Чехії Карела Ржехку.

Він вважає, що Чехія має посилити армію найближчими роками.

На думку Ржехки, чеська армія потребуватиме посилення приблизно на 7500 військових.

"Необхідно подумати про майбутню спрямованість армії, яка будувалася переважно як експедиційна... Ми робимо все можливе в рамках існуючої системи і намагаємося усунути проблеми з нашого боку. Але правда полягає в тому, що для виконання нових завдань нам знадобиться ще близько 7,5 тис. людей. Це означає, що при нинішньому рівні укомплектування армія потребує посилення приблизно на 14 тис. осіб, що становить майже 60% від чинного рівня", – сказав він.

Військовий зазначив, що станом на початок минулого року в оборонному відомстві налічувалося 27 826 солдатів строкової служби і 4 266 активних резервістів. Але сама армія налічує близько 24 тисячі солдатів.

Також очільник Генштабу Чехії зазначив, що до 2030 року армія налічуватиме 30 тис. кадрових військовослужбовців і 10 тис. активних резервістів.

Ба більше, за словами Ржехки, нові цілі Альянсу з розбудови потенціалу свідчать про необхідність мати до 37 500 військовослужбовців для забезпечення потреб колективного стримування і оборони.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Європі слід готуватись, що вона залишиться без захисту США.

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