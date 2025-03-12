Нідерланди відмовилися від участі в "переозброєнні Європи": що відомо

Три з чотирьох урядових фракцій проголосували проти.

Нідерландська Палата представників не підтримала участь країни в проєкт "переозброєння Європи". Rearm Europe передбачає швидкого інвестування в європейську оборону.

Про це повідомило видання Volkskrant.

Три з чотирьох урядових фракцій проголосували проти участі Нідерландів у програмі Rearm Europe. З мінімальною перевагою – 73 голоси проти 71 – Палата представників заблокувала цей проєкт.

"Прем'єр-міністр Дік Схоф, який погодився розробити ці плани в Брюсселі минулого тижня, був сильно збентежений цим", — зазначили в статті.

Відомо, що це рішення поставило главу парламенту в незручне становище, адже більшість депутатів виступила проти європейських оборонних планів.

Один із представників фракції NSC пояснив, що його партія твердо стоїть за Україну та підтримує виділення 3,5 млрд євро до 2026 року. Водночас NSC виступає проти єврооблігацій і розширення фіскальних норм, побоюючись "нової і глибокої боргової кризи, що загрожує безпеці існування".

В повідомленні зазначено, що Палата представників відправить Діка Схофа назад до Брюсселя для внесення змін до пропозиції Єврокомісії. Однак прем'єр-міністр має можливість проігнорувати поїздку.

Нагадаємо, у Польщі назвали справжню причину закупівель Starlink для України.

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