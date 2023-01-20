В Госдуме РФ прокомментировали ПВО на админзданиях Москвы

В Госдуме РФ прокомментировали появившиеся на крышах домов и госучреждений по всей Москве системы противовоздушной обороны.

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации назвали фейками видео и фото систем ПВО на крышах в Москве.

Соответствующее заявление сделал член Комитета обороны Государственной Думы Евгений Лебедев, пишут российские пропагандистские СМИ.

Он заявил, что снимки были якобы сфабрикованы с помощью монтажа или фотошопа.

"Я ничего об этом не знаю. Я думаю, это фейки, монтаж", – сказал Лебедев.

В то же время, в Министерстве обороны РФ эти снимки до сих пор не прокомментировали.

Однако в Кремле уже успели отреагировать и заявить, мол, ничего о ПВО не знают. Спикер Путина Песков сказал, что такие вопросы следует задавать Минобороны, которое "отвечает за безопасность страны и столицы".

Тем временем украинцы уже отреагировали на "оборону" России. ТСН.ua собрал самые яркие фотожабы и мемы по поводу ПВО на московских админзданиях.

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