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У Держдумі РФ прокоментували ППО на адмінбудівлях Москви

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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3060
Час на прочитання
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У Держдумі РФ прокоментували ППО на адмінбудівлях Москви

Фото з відкритих джерел

У Держдумі РФ прокоментували системи протиповітряної оборони, які з'явилися на дахах будинків і держустанов по всій Москві.

У Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації назвали фейками відео та фото систем ППО на дахах у Москві.

Відповідну заяву зробив член Комітету з оборони Державної Думи Євген Лебедєв, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Він заявив, що знімки були нібито сфабриковані за допомогою монтажу чи фотошопу.

"Я нічого про це не знаю. Я думаю, це фейки, монтаж", - сказав Лебедєв.

Водночас у Міністерстві оборони РФ ці знімки досі не прокоментували.

Натомість у Кремлі вже встигли відреагувати та заявити, мовляв, нічого про ППО не знають. Речник Путіна Пєсков сказав, що такі питання варто ставити Міноборони, яке "відповідає за безпеку країни та столиці".

Тим часом українці вже відреагували на "оборону" Росії. ТСН.ua зібрав найяскравіші фотожаби та меми щодо ППО на московських адмінбудівлях.

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Дата публікації
Перегляди
3060
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