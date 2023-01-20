Подоляк висміяв розміщення ППО на дахах у Москві: "Доведіть, що "все йде за планом"

Радник голови Офісу президента Михайла Подоляка висміяв російську верхівку через те, що у Москві на дахах адмін будівель з'явилися комплекси ППО. Зокрема, "Панцирь-С1".

Своє думку представник ОП висловив у Twitter.

"Чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й російську ППО в житлових кварталах?" - зазначив Подоляк.

Подоляк також закликав очільника Кремля Володимира Путіна і його спікера Дмитра Пєскова довести, що "все йде за планом": "Чи не хоче Путін/Пєсков ще раз пояснити концепцію "триденної спеціальної військової операції" і довести, що "все за планом"?".

ППО на московських дахах

На адмінбудівлі російського Міноборони встановили самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Він призначений для протиповітряної оборони. До слова, міністерство розташоване за кілька кілометрів від Кремля.

У диктатора Путіна заявляють, мовляв, нічого про ППО не знають. У Кремлі наголошують, що такі питання варто ставити Міноборони, яке "відповідає за безпеку країни та столиці".

Тим часом військовий експерт Олег Жданов вважає, у Москві розуміють, що ураження військових об'єктів на території РФ цілком можливе. Тому й почали встановлювати системи захисту на дахах адмінбудівель.

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