Подоляк висміяв розміщення ППО на дахах у Москві: "Доведіть, що "все йде за планом"

Згадав представник ОП Путіна та Пєскова.
Радник голови Офісу президента Михайла Подоляка висміяв російську верхівку через те, що у Москві на дахах адмін будівель з'явилися комплекси ППО. Зокрема, "Панцирь-С1".
Своє думку представник ОП висловив у Twitter.
"Чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й російську ППО в житлових кварталах?" - зазначив Подоляк.
Подоляк також закликав очільника Кремля Володимира Путіна і його спікера Дмитра Пєскова довести, що "все йде за планом": "Чи не хоче Путін/Пєсков ще раз пояснити концепцію "триденної спеціальної військової операції" і довести, що "все за планом"?".
ППО на московських дахах
На адмінбудівлі російського Міноборони встановили самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Він призначений для протиповітряної оборони. До слова, міністерство розташоване за кілька кілометрів від Кремля.
У диктатора Путіна заявляють, мовляв, нічого про ППО не знають. У Кремлі наголошують, що такі питання варто ставити Міноборони, яке "відповідає за безпеку країни та столиці".
Тим часом військовий експерт Олег Жданов вважає, у Москві розуміють, що ураження військових об'єктів на території РФ цілком можливе. Тому й почали встановлювати системи захисту на дахах адмінбудівель.
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