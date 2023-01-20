ППО біля резиденції Путіна та на даху Міноборони РФ: Мережа "вибухнула" мемами (фото)

У Мережі почали з'являтися фото і відео з системами ППО на дахах будівель і майданчиках Москви, зокрема ЗРПК помітили біля резиденції Путіна та на даху Міноборони РФ. Українці висміяли "оборону" Росії, злочинці якої планували взяти Київ за три дні, але щось пішло не так.

ТСН.ua зібрав найяскравіші фотожаби та меми на появу ППО на московських адмінбудівлях.

Головними "героями" українських мемів стали російський диктатор Володимир Путін, який так "дозахищався" російськомовних українців", що після 11 місяців війни потрібно боронити себе та столицю Росії, і міністр оборони Сергій Шойгу.

Фото із відкритих джерел

Також користувачі соціальних мереж дали хорошу пораду для російського оборонного відомства, якщо воно так боїться "прильотів". Українці запропонували військовим злочинцям Міноборони встановити на дах ще більше техніки, аби точно допомогло в "обороні".

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Расєянці: нізя встановлювати ППО в містах, через це ми стріляємо по житлових кварталах!

Теж росіянці: pic.twitter.com/Xpys43oXti — Батько наш Пантера (@OBrylova) January 19, 2023

На появу ППО на московських адмінбудівлях відреагували у Повітряних силах України. Речника відомства Юрія Ігната розсмішила така "оборона" Москви. Він сказав, що "це як Іван-дурак на печі їде".

"Іван-дурень на печі їде. У нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі, а вони прям машини на колісній базі помістили на дахи будинків величезними кранами. Ну, що тут дивуватися. Виходять із ситуації як можуть. Жодної паніки нема", — заявив Ігнат.

ППО на дахах у Москві

У четвер, 19 січня, у Мережі з'явилися фото та відео, як на адмінбудівлі російського Міноборони встановили самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Він призначений для протиповітряної оборони. До слова, міністерство розташоване за кілька кілометрів від Кремля.

У Кремлі відреагували та заявляють, мовляв, нічого про ППО не знають. У Путіна наголошують, що такі питання варто ставити Міноборони, яке "відповідає за безпеку країни та столиці".

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