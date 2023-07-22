В Индии оползень похоронил более 20 человек

В западном штате Индии Махараштра произошел оползень, в результате чего погибли, по меньшей, мере 22 человека.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что место оползня расположено на вершине холма и сложная местность мешает спасательным операциям. К ликвидации последствий привлечены спасатели, полиция и бригады медиков.

По словам официальных лиц, у подножия холма были созданы лагеря помощи, и в настоящее время удалось спасти около 98 человек. Однако 105 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Напомним, в Нью-Дели ливни вызвали наводнения и оползни, от которых погибли 22 человека.

В Индии сейчас разгар сезона муссонов, который может продолжаться с апреля по сентябрь. В то же время жители наиболее густонаселенной страны мира являются одними из наиболее уязвимых к последствиям климатического кризиса.

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