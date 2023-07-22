В Індії зсув ґрунту поховав понад 20 людей

У західному штаті Індії Махараштра стався зсув ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше 22 особи.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що місце зсуву розташоване на вершині пагорба і складна місцевість заважає рятувальним операціям. До ліквідації наслідків залучено рятувальників, поліцію та бригади медиків.

За словами офіційних осіб, біля підніжжя пагорба були створені табори допомоги, і наразі вдалося врятувати близько 98 людей. Однак 105 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у Нью-Делі зливи викликали повені та зсуви, від яких загинули щонайменше 22 людини.

В Індії наразі розпал сезону мусонів, який може тривати від квітня до вересня. Водночас жителі найбільш густонаселеної країни світу є одними з найбільш вразливих до наслідків кліматичної кризи.

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