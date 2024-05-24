В Польше погиб гражданин Украины: подробности трагедии

Полиция задержала двух других украинцев, причастных к происшествию.

В польском городе Калиш в результате падения с четвертого этажа погиб гражданин 41-летний гражданин Украины.

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Польские правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 37 и 45 лет, причастных к этой трагедии, сообщает Super Express.

В сообщении указывается, что трагедия произошла в среду вечером в одном из многоэтажных домов. На место прибыли спасательные службы и безрезультатно пытались реанимировать мужчину.

“О событии уведомлена прокуратура, которая начала расследование. По делу задержаны двое мужчин 37 и 45 лет”, — сообщил представитель Окружной прокуратуры в городе Острув Великопольский Мацей Мелер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше фермеры "с особой жестокостью" убили своего рабочего из Украины, а затем подожгли.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше в ДТП погибла 4-летняя девочка из Украины.

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