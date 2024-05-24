У Польщі загинув громадянин України: подробиці трагедії

Поліція затримала двох інших українців, які причетні до події.

У польському місті Каліш в результаті падіння з четвертої поверху загинув громадянин 41-річний громадянин України.

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Польські правоохоронці затримали двох чоловіків віком 37 i 45 років, причетних до цієї трагедії, інформує Super Express.

У повідомленні вказується, що трагедія сталася у середу ввечері в одному з багатоповерхових будинків. На місце прибули рятувальні служби та безрезультатно намагались реанімувати чоловіка.

“Про подію повідомлено прокуратуру, яка почала розслідування. У справі затримано двох чоловіків 37 та 45 років”,- повідомив речник Окружної прокуратури в місті Острув Великопольський Мацей Мелер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі фермери "з особливою жорстокістю" вбили свого робітника з України, а потім підпалили.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі в ДТП загинула 4-річна дівчинка з України.

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