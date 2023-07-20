В Польше прокомментировали обучение вагнеровцы в Беларуси

В Министерстве обороны Польши отреагировали на информацию о том, что наемники ЧВК "Вагнера" и белорусские военные начали совместные учения на полигоне под Брестом.

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на представителей министерства.

В польском Минобороны подчеркивают, что границы страны в безопасности и надежно защищены.

"Мы следим за ситуацией постоянно и готовы к разным сценариям развития событий", — подчеркивают в ведомстве.

К слову, в Польше решили усилить восточную границу из-за опрокидывания "вагнеровцев" в Беларусь. Так, Минобороны опрокинуло две дополнительные механизированные бригады к востоку страны. Одна бригада будет расположена на новой базе, которую открыли в прошлую субботу в Кольно, а другая в Белой Подляске, недалеко от границы с Беларусью.

Напомним, 20 июля стало известно, что в Беларуси у польской границы состоятся совместные учения с "вагнеровцами". Учения продлятся неделю на полигоне "Брестский". Он расположен почти в 40 км от границы Украины и около 30 км от границы с Польшей.

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