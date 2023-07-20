У Польщі прокоментували навчання "вагнерівців" у Білорусі

У Міністерстві оборони Польщі відреагували на інформацію про те, що найманці ПВК "Вагнера" та білоруські військові розпочали спільні навчання полігоні під Брестом.

Про це повідомляє польське агентство PAP із посиланням представників міністерства.

У польському Міноборони наголошують, що кордони країни у безпеці та надійно захищені.

"Ми стежимо за ситуацією постійно та готові до різних сценаріїв розвитку подій", - наголошують у відомстві.

До слова, у Польщі вирішили посилити східний кордон через перекидання "вагнерівців" до Білорусі. Так, Міноборони перекинуло дві додаткові механізовані бригади на схід країни. Одна бригада буде розташована на новій базі, яку відкрили минулої суботи в Кольнo, а інша у Бялій Підлясці, неподалік кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що в Білорусі біля польського кордону відбудуться спільні навчання з "вагнерівцями". Навчання триватимуть тиждень на полігоні "Брестський". Він розташований майже за 40 км від кордону України та близько 30 км від кордону з Польщею.

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