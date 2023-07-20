У РФ посилять мобілізацію: як каратимуть за неявку до військкомату

У РФ триває прихована мобілізація.
У Держдумі РФ запропонували підвищити штрафи за адміністративні порушення пов'язані з мобілізацією та військовим обліком.
Відтепер за неявку до військкомату у РФ без поважної причини пропонують штрафувати на суму від 40 до 50 тисяч рублів.
"Штраф від 10 тисяч до 20 тисяч рублів буде загрожувати росіянам у разі, якщо ті вчасно не повідомлять про зміну сімейного стану, освіти, місця роботи або відомостей про виїзд", - йдеться у повідомленні.
Водночас за ухилення від медичного огляду або обстеження за направленням комісії - штраф у розмірі від 15 до 25 тисяч рублів.
Раніше у Москві місцева влада почала вимагати від будівельних компаній надавати "добровольців" для участі у війні в Україні. У протилежному випадку погрожують розірвати контракти.
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