У РФ посилять мобілізацію: як каратимуть за неявку до військкомату

У Держдумі РФ запропонували підвищити штрафи за адміністративні порушення пов'язані з мобілізацією та військовим обліком.

Відтепер за неявку до військкомату у РФ без поважної причини пропонують штрафувати на суму від 40 до 50 тисяч рублів.

"Штраф від 10 тисяч до 20 тисяч рублів буде загрожувати росіянам у разі, якщо ті вчасно не повідомлять про зміну сімейного стану, освіти, місця роботи або відомостей про виїзд", - йдеться у повідомленні.

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Водночас за ухилення від медичного огляду або обстеження за направленням комісії - штраф у розмірі від 15 до 25 тисяч рублів.

Раніше у Москві місцева влада почала вимагати від будівельних компаній надавати "добровольців" для участі у війні в Україні. У протилежному випадку погрожують розірвати контракти.

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