Очільник MI6 заявив, про "абсолютну причетність" Китаю до війни РФ

Китай та лідер країни Сі Цзіньпін "абсолютно причетні" до російського військового вторгнення до України.

Про це заявив голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (МІ6) Річард Мур, повідомляє Politico.

За його словами, причетність Пекіна проявляється у дипломатичній підтримці Кремля, а також перекладанні вини за початок війни на НАТО.

"Коли він (президент-диктатор РФ - Ред.) вдерся до України, китайці дуже чітко підтримали росіян. Вони повністю підтримали росіян дипломатично, вони утрималися під час ключових голосувань в ООН, вони абсолютно цинічно повторювали всі російські прийоми, звинувачуючи НАТО і таке інше", - наголосив очільник британської розвідки.

Разом з тим Мур зауважує, що така підтримка "дуже дорогу" ціну мала для Путіна, адже "росіяни почуваються дуже некомфортно через те, що баланс сил з Китаєм змінився не на їхню користь". За його словами, баланс сил між Китаєм і Росією змінився, "тепер один дуже підкоряється іншому".

Керівник МІ6 також висловився про загрози, пов'язані з китайськими "пастками даних" та технологічними досягненнями. Крім того, наголошує він, британська розвідка зараз виділяє більше ресурсів на боротьбу з Китаєм, ніж на будь-яку іншу проблему.

Пекін стає "дедалі агресивнішим" за кордоном, одночасно посилюючи репресії вдома, зазначив Мур. Також, за його словами, Китай не лише підтримує війну Росії проти України, а й підтримує кілька "сумнівних" та корумпованих авторитарних режимів у всьому світі, таких як Іран та М'янма.

Нагадаємо, Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни, яку Пекін називає "конфліктом". Так, нещодавно глава КНР зробив нову заяву щодо війни в Україні. Сі Цзіньпін наголосив, що не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори на тлі війни в Україні.

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