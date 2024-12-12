В Шенгенскую зону войдут еще две страны

Шенгенские правила будут действовать в обеих странах-членах, а контроль на внутренних воздушных и морских границах там будет отменен.

Румыния и Болгария полностью войдут в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года. Страны ЕС приняли решение об отмене проверок лиц на внутренних сухопутных границах с двумя государствами.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер поздравил Болгарию и Румынию в качестве полноправных членов Шенгенского соглашения.

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"Это исторический момент – наконец-то поздравить Болгарию и Румынию как полноправных членов Шенгенского соглашения. Отмена проверок лиц на внутренних сухопутных границах с этими государствами-членами и между ними была главным приоритетом венгерского председательства, и сегодня мы сделали это реальностью", – заявил министр.

Он отметил, что этот шаг принесет пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом.

Заметим, что полное присоединение обоих государств к Шенгенскому соглашению стало возможным после того, как Австрия накануне объявила, что больше не будет оказывать сопротивления.

Напомним, 31 марта 2024 года Болгария и Румыния вступили в Шенгенскую зону, но о полноценном членстве тогда речь еще не шла.

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