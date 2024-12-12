До Шенгенської зони увійдуть ще дві країни

Шенгенські правила діятимуть в обох країнах-членах, а контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах там буде скасовано.

Румунія і Болгарія повністю увійдуть до Шенгенської зони від 1 січня 2025 року. Країни ЄС ухвалили рішення про скасування перевірок осіб на внутрішніх сухопутних кордонах із цими двома державами.

Про це повідомляє пресслужба Ради Євросоюзу.

Міністр внутрішніх справ Угорщини Шандор Пінтер привітав Болгарію та Румунію як повноправних членів Шенгенської угоди.

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"Це історичний момент – нарешті привітати Болгарію та Румунію як повноправних членів Шенгенської угоди. Скасування перевірок осіб на внутрішніх сухопутних кордонах із цими державами-членами та між ними було головним пріоритетом угорського головування, і сьогодні ми зробили це реальністю", – заявив міністр.

Він наголосив, що цей крок принесе користь не тільки громадянам Болгарії та Румунії, але й ЄС загалом.

Зауважимо, повне приєднання обох держав до Шенгенської угоди стало можливим після того, як Австрія напередодні оголосила, що більше не чинитиме спротиву.

Нагадаємо, 31 березня 2024 року Болгарія та Румунія вступили до Шенгенської зони, але про повноцінне членство тоді ще не йшлося.

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