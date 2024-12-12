Почему ни в коем случае нельзя дарить полотенца: неожиданный ответ

По народным верованиям, полотенца нельзя дарить, потому что они использовались для сакральных событий и обрядов. В частности, речь идет о похоронах. Раньше в селах, когда кто-то умирал и из дома выносили гроб, дверь не закрывали, а перевязывали полотенцем. Также его вывешивали на окно, потому что по народным приметам в нем находилась душа покойного. Если ткань начинала двигаться, это было знаком присутствия души умершего. Через 40 дней такое полотенце стряхивали где-то за пределами села, чтобы отправить душу в другой мир.

Полотенца также дарили мужчинам, которые покидали свой дом – шли на войну или в дальние края. Также текстильные изделия использовали для завешивания зеркал, когда в доме был траур.

Наши предки верили, что вместе с полотенцем можно передать другому человеку свои проблемы, навлечь на него беду и тяжелые болезни. Самыми опасными считались изделия с черной и белой вышивкой, поэтому такие полотенца нельзя было использовать в обрядах сватовства, крещения или свадьбы.

Какие полотенца точно не нужно дарить

Даже если вы не верите в приметы, не следует дарить полотенца, предназначенные для проведения обрядов – крещения, свадьбы или похорон. Такой подарок вряд ли кому-нибудь понравится.

Если вы дарите кухонные или банные полотенца, также следует быть осторожными и учитывать вкусы того, кому будет принадлежать такой подарок. Особенно не следует дарить полотенца коллегам, родственникам или просто знакомым, они вряд ли оценят такой жест.

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