Розы будут обильно цвести: чем подкормить кусты в период бутонизации

Чтобы на кусте плетистых роз всегда было много соцветий, нужно знать, чем прикормить растение в период бутонизации.

Основные правила подкормки розы плетистой

Садоводы относят розу к капризным растениям, ведь она нуждается в особом уходе, чтобы обильно и долго цвести. В разные периоды развития розам требуются разные вещества:

азот – ускорение роста зелени;

микроэлементы – укрепление иммунной системы;

железо и калий – защита от болезней, лучшее содержание влаги;

фосфор – увеличение количества бутонов, для зимования;

органика — получение полезных для роста веществ.

Первый раз розу подкармливают весной, прежде чем появятся первые листики. Затем вносят удобрения во время завязывания бутонов, третья подкормка помогает пополнить запас необходимых микроэлементов. В последний раз удобрения вносят осенью, чтобы кусты легко перезимовали.

Чем подкормить розу весной в период бутонизации

Чтобы получить обильное цветение, в период завязывания бутонов, нужно вносить такое удобрение (одно из перечня):

коровяк;

куриный помет;

аммиак;

дрожжи.

Эти компоненты, когда попадают в почву, привлекают внимание разрыхляющих землю дождевых червей. После этого корни роз будут лучше усваивать полезные вещества и кислород.

Как подкормить розы дрожжами

Если вовремя внести в почву это вещество, розы перестанут болеть, будут быстро расти, их корни станут здоровыми, а количество бутонов увеличится.

Также специалисты рекомендуют вносить дрожжи при высадке розы, чтобы корневая система быстрее адаптировалась к новому месту. Дрожжи вносят только в прогретую землю, иначе от них не будет толку.

Как приготовить раствор: в трехлитровой банке воды разводят один пакетик сухих дрожжей. Затем прибавляют еще 100 г сахара и тщательно перемешивают. Раствор необходимо поставить в теплое место на 1 день. После этого один стакан раствора добавляют в 10 литров воды и поливают им почву вокруг куста. Готовое удобрение можно хранить в холодильнике не больше 1 недели.

Коровяк для роз

Коровяк может стать великолепной альтернативой любым комплексным удобрениям, ведь в нем содержится почти весь комплекс минеральных веществ, нужных этим растениям. Добавляют коровяк перед самой бутонизацией для обильного цветения. Вносят его только в жидком виде. Для этого нужно взять одну часть коровяка и растворить его в пяти частях воды. Емкость со смесью нужно неплотно накрыть крышкой и оставить в неделю. Раствор нужно каждый день перемешивать.

Перед внесением в грунт раствор следует развести с водой в соотношении 1:3. Если вы собираетесь опрыскивать кустики, тогда нужно развести в пропорции 1:5, а затем обязательно процедить.

Куриный помет как удобрение для роз

Самое простое и доступное средство для подкормки плетистой розы, которое увеличит бутоны в размере и удлинит цветение. Специалисты рекомендуют вносить куриный помет не чаще трех раз в лето. Чтобы приготовить раствор, берут 10-литровое ведро воды, разводят одну кучку помета. Важно тщательно перемешать, чтобы все гранулы растворились. Затем кустики поливают под корень.

Как подкормить розы аммиаком

Аммиак считают лучшим удобрением из-за высокого содержания в нем азота. Вносят его весной или в начале лета. Если вносить аммиак под корень, 25 мл вещества разводят в 10 литрах воды.

Чтобы опрыскать аммиаком кустик из пульверизатора, в литровой банке нужно развести одну чайную ложку вещества. Делают это утром и вечером, под прямыми солнечными лучами лучше не возделывать розы.

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