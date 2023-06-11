SpaceX взяла на работу 14-летнего вундеркинда

SpaceX взяла на работу в отдел ПО Starlink 14-летнего подростка.

Американская частная космическая компания SpaceX, которую основал всемирно известный изобретатель Илон Маск, взяла на работу 14-летнего вундеркинда.

Об этом передает Insider.

14-летний Кайрен Квази присоединится к команде разработчиков программного обеспечения для спутников Starlink. Парень будет работать на должности инженера-программиста (Software Engineer).

"Я присоединюсь к самой крутой компании на планете как программист в инженерной команде Starlink. Это одна из редких компаний, которые не использовали мой возраст в качестве произвольного и устаревшего показателя зрелости и способностей", — рассказал подросток.

Кроме того, Кайрен Квази недавно окончил Университет Санта-Клары в Калифорнии и стал самым молодым выпускником в истории учебного заведения.

Кайрен Квази стал самым молодым выпускником в истории Университета Санта-Клары в Калифорнии. / Фото: latimes.com

По данным Mercury News, Кайрен начал свое обучение в колледже в возрасте всего девяти лет. Его IQ выше, чем у 99,9% населения, что делает подростка одним из 11 миллионов самых умных людей в мире.

Кайрен с преподавателями Инженерной школы университета Санта-Клары / Фото: latimes.com

Ранее Квази уже проходил стажировку в нескольких крупных компаниях. Среди них Intel, где подросток занимался исследованиями искусственного интеллекта, и Blackbird.AI – там он работал в сфере кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик получил пять дипломов о высшем образовании.

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