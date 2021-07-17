Именины 17 июля: какое имя дать ребенку, и у кого День ангела

Именины 17 июля: какое имя дать ребенку, и у кого День ангела

День ангела (именины) сегодня 17 июля празднуют: Назар, Иван, Митрофан, Петр, Марфа, София, Мария.

День, в который церковно празднуется память святого, имя которого носит человек, называется именинами, или Днем Ангела. Издавна небесных покровителей иногда называли Ангелами их земных тезок.

День ангела (именины) сегодня 17 июля празднуют: Назар, Иван, Митрофан, Петр, Марфа, София, Мария.

Мужские именины

Назар

Имя Назар от римского имени Nazarius — "Назаретянин" или "тот, кто родом из Назарета". Это имя стало популярным в связи с распространением христианской веры в Римской империи.

Назар с легкостью находит язык с незнакомыми, а его умение найти себе новых друзей за 5 минут у многих вызывает недоумение. Эта особенность будет заметна за ним на всю жизнь. Назары спокойные, исполнительные, много читают и способны ориентироваться в незнакомой обстановке.

Иван

Имя Иван (Иоанн, Йоханан) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий", "Бог благословил", "Боже благоволение" .Иваны по натуре не лидер, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей.

Иваны — открытые, общительные, ценят покой и комфорт. Бывают упрямые и ревнивые, у них хорошо развита фантазия.

Петр

Имя Петр происходит с Древней Греции, означает "камень", "скала", "твердый", "несгибаемый".

Петр — умный человек, любит узнавать что-то новое, читать книги и путешествовать. Ему легко даются иностранные языки. Обладает превосходными ораторские способности и умеет убеждать людей. Для этого человека будет несложно получить руководящую должность. Петр может стать прекрасным дипломатом, консультантом, аналитиком, социологом.

Женские именины

Марфа

Имя Марфа по происхождению еврейское и упоминается в Новом Завете. Это имя носила сестра Лазаря Вифанского, у которого останавливался Иисус Христос.

Марфа обычно доброжелательная, гостеприимная, коммуникабельная, красноречива, подвижная, энергичная и добродушная. В большинстве женщины с этим именем, положительные, способны найти свое место в любом обществе. Они всегда способны находить хорошее в плохом.

Носители этого женского имени ненавидят людей корыстных, навязчивых и слишком самоуверенных.

София

В переводе с древнегреческого имя София значит "мудрость". На заре христианства прославилась святая София и ее дочери — Вера, Надежда и Любовь. В Давнюю Русь это имя пришло после введения христианства. Это имя часто давали девочкам в царских династиях, поэтому оно стало считаться благородным. В крестьянских семьях его использовали редко.

Женщины с именем София часто находят себя в творчестве, науке, журналистике или открывают свой бизнес, причем ведут его очень успешно. Они всегда готовы прийти на помощь.

Чаще всего в Софии натура лидера. Кроме этого она трудолюбивая и последовательная, ей свойственно принимать тщательно обдуманные решения.

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