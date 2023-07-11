Когда лучше не стричь волосы: что об этом говорят народные приметы

Часто стричь мужчин берутся их жены, ведь мужские стрижки намного проще, чем женские. Однако, согласно народным приметам, такая экономия средств может стать причиной семейных проблем. Наши предки верили, если жена пострижет волосы своего мужа, впоследствии он начнет уделять ей все меньше и меньше внимания, а также забывать о важных для него ранее семейных ценностях. А со временем такой мужчина может даже уйти из семьи.

Также в народе издавна верили, что именно в волосах скрывается мужская сила и семейная энергия. Каждая такая стрижка приводит к тому, что время его жизни сокращается. А еще народные приметы о волосах говорят, что подобная стрижка может стать причиной неверности вашего избранника.

Одна приметы говорят не только о мужских волосах. У наших предков бытовали и другие запреты, относящиеся к этой части тела. Некоторые из них актуальны и сейчас. Например, женщине запрещено вырывать первый седой волосок из головы. Считается, что этим она, напротив, еще больше приближает себя к старости и даже уносит "частицу" счастья.

А еще народные приметы о волосах предупреждают: лучше не стричь себя самостоятельно и не спать с только что помытой мокрой головой. Говорят, тогда человека ждут судьбоносные неизбежные изменения, большинство из которых будут негативными.