Коли краще не стригти волосся: що про це кажуть народні прикмети

Часто стригти чоловіків беруться їхні дружини, адже чоловічі стрижки набагато простіші, ніж жіночі. Однак, згідно з народними прикметами, така економія коштів може стати причиною сімейних проблем. Наші предки вірили, якщо дружина постриже волосся свого чоловіка, згодом він почне приділяти їй все менше і менше уваги, а також забувати про важливі для нього раніше сімейні цінності. А з часом такий чоловік може навіть піти із сім'ї.

Також в народі здавна вірили, що саме у волоссі ховається чоловіча сила та сімейна енергія. Кожна ж така стрижка призводить до того, що час його життя скорочується. А ще народні прикмети про волосся кажуть, що подібна стрижка може стати причиною невірності вашого обранця.

Одна прикмети говорять не лише про чоловіче волосся. В наших предків побутували й інші заборони, які стосувалися цієї частини тіла. Деякі з них актуальні і нині. Наприклад, жінці заборонено виривати першу сиву волосинку з голови. Вважається, що цим вона, навпаки, ще більше наближає себе до старості та навіть забирає "частинку" щастя.

А ще народні прикмети про волосся попереджають: краще не стригти себе самостійно і не спати зі щойно помитою мокрою головою. Кажуть, що тоді людину чекають доленосні неминучі зміни, більшість з яких будуть негативними.