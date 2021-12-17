Народные приметы, обряды и обычаи 17 декабря

Какая погода на Варвару, такова и на Рождество.
17 декабря верующие и церковь чтят память великомученицы Варвары и мученицы Юлиании, преподобного Иоанна Дамаскина, преподобного Иоанна, епископа Поливотского.
17 декабря: церковный праздник
Варвара, или Барбара – римская христианская дева, святая, великомученица. По преданию родилась на востоке Римской империи. Была дочерью богатого язычника Диоскора; он держал ее под замком в высокой башне, чтобы спрятать красоту дочери. Тайно приняла христианство. Засвидетельствовала свою веру перед отцом, отступившимся от дочери и передавший властям на расправу. По приказу претора Мартиниана подвергнута пыткам. Из-за отказа отречься от Христа приговорена к смерти. Утрачена собственным отцом, который отрезал ее голову мечом. Неизвестна в раннехристианской традиции, из-за чего историчность существования Варвары ставится под колебание. Упоминается в документах начиная с VII века. Почитается как святая-великомученица католической, православной, коптской и армянской церквями с IX века.
В иконописи и живописи изображается в цепях с башней, чашей для причастия или мечом. Одна из четырнадцати святых помощников. Считается патроном артиллеристов, саперов, военных инженеров, горняков и других профессий, связанных с взрывчатыми веществами. По украинским преданиям мощи хранятся во Владимирском соборе Киева. Один из персонажей "Золотой легенды". Житие Барбары послужило основой для сказки о Рапунцеле. Святая Варвара никогда не была канонизирована Церковью официально.
17 декабря: народные традиции
Празднуют только женщины. В этот день девушки готовили вареники с маком или сыром, среди которых обязательно должны быть и пирхуны — заправленные мукой. Угощая ребят, следили, кому попадет такое изделие. Следовательно, неудачника долгое время дразнили пирхуном. Девушки в этот день заготавливали ветки с вишен и ставили в воду; если веточки зацветали на Рождество, то это предвещало скорый брак.
17 декабря: украинские народные приметы
- По поверью, на Варвары начинают собираться в стаи волки.
- Какая погода на Варваре, такова и на Рождество.
- Какой день на Варвары, такой и на Саввы.
17 декабря: что следует делать
- Разрешалось только на Варвару вязать и вышивать.
- На Варвару желательно навестить церковь и помолиться святой. Если такой возможности нет, можно помолиться и дома.
17 декабря: что не стоит делать
Старайтесь 17 декабря ни с кем не ссориться и не злословить.
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