Народні прикмети, обряди і звичаї 17 грудня

Яка погода на Варвари, така й на Різдво.

17 грудня віряни та церква вшановують пам'ять великомучениці Варвари i мучениці Юлiанiї, преподобного Йоана Дамаскина, преподобного Йоана, єпископа Полiвотського.

17 грудня: церковне свято

Варвара, або Барбара — римська християнська діва, свята, великомучениця. За переказами народилася на сході Римської імперії. Була дочкою заможного язичника Діоскора; він тримав її під замком у високій башті, щоб сховати доньчину красу. Таємно прийняла християнство. Засвідчила свою віру перед батьком, який відступився від доньки і передав владі на розправу. За наказом претора Мартініана піддана тортурам. Через відмову зректися Христа засуджена на смерть. Страчена власним батьком, який відтяв її голову мечем. Невідома у ранньохристиянській традиції, через що історичність існування Варвари ставиться під сумнів. Згадується в документах починаючи з VII століття. Вшановується як свята-великомучениця католицькою, православною, коптською і вірменською церквами з IX століття.

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У іконописі та живописі зображується в ланцюгах, з баштою, чашею для причастя або мечем. Одна з чотирнадцяти святих помічників. Вважається патроном артилеристів, саперів, військових інженерів, гірників та інших професій, що пов'язані з вибуховими речовинами. За українськими переказами мощі зберігаються у Володимирському соборі Києва. Один із персонажів «Золотої легенди». Житіє Барбари послужило основою для казки про Рапунцель. Свята Варвара ніколи не була канонізована Церквою офіційно.

17 грудня: народні традиції

Святкують тільки жінки. У цей день дівчата готували вареники з маком чи сиром, серед яких обов'язково мали бути й пирхуни — заправлені борошном. Частуючи хлопців, стежили, кому втрапить такий виріб. Відтак невдаху довгий час дражнили пирхуном. Дівчата в цей день заготовляли галузки з вишень і ставили у воду; якщо гілочки зацвітали на Різдво, то це віщувало про швидкий шлюб.

17 грудня: українські народні прикмети

За повір'ям, на Варвари починають збиратися в зграї вовки.

Яка погода на Варвари, така й на Різдво.

Який день на Варвари, такий і на Сави.

17 грудня: що варто робити

Дозволялося тільки на Варвару в’язати і вишивати. На Варвару бажано відвідати церкву і помолитися святій. Якщо такої можливості немає, то можна помолитися і вдома.

17 грудня: що не варто робити

Намагайтеся 17 грудня ні з ким не сваритися і не лихословити.

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