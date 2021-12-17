Астрологічний прогноз на 17 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найщасливіших днів місячного місяця, коли складаються сприятливі умови для старту нового – перспективного – проєкту, не варто упускати такий важливий шанс.

Символ дня: труба, що закликає до дії.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: необхідно дотримуватися рівноваги між активними діями та пасивним проведенням часу.

Число дня: 5.

Колір: білий.

Камені дня: сапфір, лазуріт.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби дня минають швидко і не залишають наслідків, часто вони є психосоматичними. Необхідно берегти очі та відмовитися від куріння.

Афоризм дня: "За наявності ентузіазму ви можете досягти будь-якої мети" (Генрі Форд).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб та стосунки дня: час несприятливий для створення сім'ї, зате рекомендується відвідувати родичів – особливо літніх, та зустрічатися з друзями.

Містика дня: екстрасенсорні здібності можуть виявитися навіть у тих людей, які не вірять у такі прояви людського організму.

Табу дня: не можна витрачати моральні та фізичні сили марно – вони мають бути "прив'язані" до продуктивних дій.

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