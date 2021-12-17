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Астрологический прогноз на 17 декабря

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Астрологический прогноз на 17 декабря

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из самых счастливых дней лунного месяца, когда складываются благоприятные условий для старта нового – перспективного – проекта, не стоит упускать такой важный шанс. 

Символ дня: труба, призывающая к действию. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: необходимо соблюдать равновесия между активными действиями и пассивным времяпрепровождением. 

Число дня: 5. 

Цвет дня: белоснежный. 

Камни дня: сапфир, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни дня проходят быстро и не оставляют последствий, часто они являются психосоматическими. Необходимо беречь глаза и отказаться от курения. 

Афоризм дня: "При наличии энтузиазма вы можете достичь любой цели" (Генри Форд). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: время неблагоприятно для создания семьи, зато рекомендуется посещать родственников – особенно пожилых, и встречаться с друзьями. 

Мистика дня: экстрасенсорные способности могут обнаружится даже у тех людей, которые совершенно не верят в такие проявления человеческого организма. 

Табу дня: нельзя тратить моральные и физические силы понапрасну – они должны быть "привязаны" к продуктивным действиям. 

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