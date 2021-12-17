Астрологический прогноз на 17 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых счастливых дней лунного месяца, когда складываются благоприятные условий для старта нового – перспективного – проекта, не стоит упускать такой важный шанс.

Символ дня: труба, призывающая к действию.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: необходимо соблюдать равновесия между активными действиями и пассивным времяпрепровождением.

Число дня: 5.

Цвет дня: белоснежный.

Камни дня: сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни дня проходят быстро и не оставляют последствий, часто они являются психосоматическими. Необходимо беречь глаза и отказаться от курения.

Афоризм дня: "При наличии энтузиазма вы можете достичь любой цели" (Генри Форд).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: время неблагоприятно для создания семьи, зато рекомендуется посещать родственников – особенно пожилых, и встречаться с друзьями.

Мистика дня: экстрасенсорные способности могут обнаружится даже у тех людей, которые совершенно не верят в такие проявления человеческого организма.

Табу дня: нельзя тратить моральные и физические силы понапрасну – они должны быть "привязаны" к продуктивным действиям.

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