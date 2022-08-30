Ожидать ли повышения пенсий с 1 сентября 2022 года

По новому закону в течение действия военного положения запрещено снижать доходы пенсионеров. Более того, правительство постоянно ищет альтернативу повышению пенсии во время войны. Что будет с пенсиями в сентябре 2022 года – читайте в материале ТСН.ua.

Плановый рост пенсий произойдет только в октябре и декабре 2022 года. Поэтому в сентябре ждать повышения пенсионных выплат не стоит. Они будут оставаться на том же уровне, что и в августе 2022 года.

То есть минимальная пенсия останется на отметке 2027 гривен, а максимальная – 20270 гривен. Последние изменения в размере пенсий произошли в июле 2022 года.

Можно ли пенсионерам увеличить свой доход в сентябре 2022 года

Хотя повышения пенсий в сентябре 2022 года не будет, некоторые пенсионеры могут увеличить свой доход, получив финансовую помощь ООН.

На платформе есть помощь можно оставить свою заявку и проверять ее статус.