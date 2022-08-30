Чи очікувати підвищення пенсій від 1 вересня 2022 року

За новим законом протягом дії воєнного стану заборонено знижувати доходи пенсіонерів. Більше того, уряд постійно шукає альтернативи для підвищення пенсії під час війни. Що буде з пенсіями у вересні 2022 року - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Планове зростання пенсій буде лише у жовтні та грудні 2022 року. Тому у вересні чекати на підвищення пенсійних виплат не варто. Вони будуть залишатися на тому ж рівні, що і у серпні 2022 року.

Тобто мінімальна пенсія залишиться на позначці 2027 гривень, а максимальна - 20270 гривень. Останні зміни у розмірі пенсій відбулися в липні 2022 року.

Чи можна пенсіонерам збільшити свій дохід у вересні 2022 року

Хоча підвищення пенсій у вересні 2022 року не буде, деякі пенсіонери можуть збільшити свій дохід, отримавши фінансову допомогу від ООН.

На платформі єДопомога можна залишити свою заявку та перевіряти її статус.