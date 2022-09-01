"Хороший навчений піхотинець дорожче HIMARS" - Арестович про українську армію

За їхніми плечима 8 років війни і навчань.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Хороший навчений піхотинець дорожче HIMARS. У нас з мільйону армії воювати вміють тисяч 200-300. Вони вміли воювати "малу війну" яка тривала 8 років. Основна маса - мобілізовані, багато з них бачили автомат вперше в житті і виконувати такі важкі дії як наступ - не дуже просто. А гнати їх після тижня-двох підготовки як це роблять з російськими приховано-мобілізованими, це не в наших правилах, ми бережемо особовий склад", - сказав Олексій Арестович.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині розпочали у символічну дату 29 серпня.

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