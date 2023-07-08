В соцсетях украинцы активно поздравляют друг друга с Днем семьи, который в Украине якобы отмечают 8 июля. Однако на самом деле этот праздник в этот день отмечают россияне.

Так, день семьи в Украине, как и во всем мире, празднуют 15 мая. Его начала Организация объединенных наций еще в октябре 1993 года, а первое празднование состоялось в 1994. С тех пор ежегодно в этот день все страны мира обсуждают какой-то из важных вопросов, касающихся семьи, например, здоровый образ жизни, проблемы малоимущих семей, роль отца в семье и тому подобное.

В то же время 8 июля аналогичный праздник отмечают в России. Ему положили начало еще в 2008 году депутаты Госдумы РФ, а официально Путин его утвердил только в 2022 году, когда начал полномасштабную войну против Украины.

Для украинского общества его пытался навязать беглый президент Виктор Янукович. Он 2012 подписал соответствующий Указ 1209/2011 "О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников". В нем говорится о Дне семьи – ежегодном празднике, который отмечают 8 июля. Однако Указа об его отмене до сих пор нет.

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