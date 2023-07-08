В Україні свято родини 8 липня започаткував Віктор Янукович перед тим, як втекти до Росії.

У соцмережах українці активно вітають один одного з Днем родини, який в Україні нібито святкують 8 липня. Однак насправді таке свято у цей день відзначають росіяни.

Так, день сім'ї в Україні, як і в усьому світі, святкують 15 травня. Його започаткувала Організація об'єднаних націй ще у жовтні 1993 року, а перше святкування відбулось у 1994. Відтоді щорічно у цей день всі країни світу обговорюють якесь із важливих питань, що стосуються сім'ї, наприклад, здоровий спосіб життя, проблеми незаможних сімей, роль батька в сім'ї тощо.

Водночас 8-го липня аналогічне свято відзначають у Росії. Його започаткували ще 2008 року депутати держдуми РФ, а офіційно Путін його затвердив лише у 2022 році, коли почав повномасштабну війну проти України.

Для українського суспільства його намагався призвичаїти президент-втікач Віктор Янукович. Він 2012 року підписав відповідний Указ 1209/2011 "Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят". У ньому йдеться про День родини – щорічне свято, яке відзначають 8 липня. Однак Указу про його скасування досі немає.

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