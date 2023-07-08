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Маляр назвала 10 унікальних фактів про війну України проти РФ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Маляр назвала 10 унікальних фактів про війну України проти РФ

Ганна Маляр назвала 10 унікальних фактів про війну України проти РФ / Фото: armyfm.com.ua

Сьогодні, 8 липня, минає 500-й день від повномасштабного вторгнення РФ до України.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала 10 унікальних фактів про українську визвольну війну.

Про це вона написала у своєму телеграмі.

"Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів", - написала Ганна Маляр.

1 факт — масштаби

500 днів + 8 років реального бойового досвіду: жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності. Війна, яку розв’язала Росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни. 

2 факт — війна безпілотників

Цю війну можна впевнено вважати “першою війною безпілотників”. Насиченість бойових підрозділів ЗСУ безпілотними літальними апаратами не має аналогів в світі. Безпілотні повітряні, наземні та водні апарати інтегровані в кожен етап бойових дій. Ми першими в світі почали широко застосовувати ударні квадрокоптери і FPV-дрони.

3 факт — унікальна ППО

Протиповітряна оборона України вперше в світі обʼєднала і ефективно використовує новітні західні та радянські системи, винищувальну авіацію і мобільні групи з ПЗРК.

4 факт — знищення стереотипів

Наступальні дії ЗСУ спростували один з фундаментальних постулатів воєнної науки про необхідність чисельної (у 3-5 разів) переваги у живій силі та озброєнні під час наступу. Українська армія наступає і звільняє землі в умовах повної переваги противника — і в озброєнні, і в кількості особового складу.

5 факт — жінки-захисниці

5000 жінок на лінії вогню з-понад 42 тисяч жінок у ЗСУ.

6 факт — унікальна система надання допомоги пораненим

В Україні створено унікальну систему надання допомоги пораненим, якої нема ніде в світі, - Єдиний медичний простір. Це об‘єднання військових та цивільних медичних закладів та спеціально розроблена система логістики, яка охоплює всю територію держави та використовує всі види транспорту. Результат - до 82% поранених українських військових після відновлення повертаються у стрій.

Крім того, 80% поранених упродовж так званої золотої години отримують належну допомогу. Смертність військових на етапі евакуації максимально зменшилась.

7 факт — професійне планування наступів

Професійне та ретельне планування наступальних операцій нашим командуванням має наслідком унікальний факт – наступаюча сторона несе значно менші втрати, ніж та, що знаходиться в обороні.

8 факт — успіхи ППО

Українські військові вперше збили гіперзвукову російську ракету Кинджал. Ворожа ціль була знищена за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

9 факт — вдало побудована логістика

Наш фронт, попри величезну протяжність та збільшення армії на сотні тисяч осіб, стабільно поповнюється харчами, пальним, технікою, зброєю й боєприпасами. Логістику грамотно оптимізовано з урахуванням загроз авіаційних та ракетних ударів.

10 факт — "цифра-зброя"

Протягом 500 днів війни впроваджено ІТ-рішення для управління боєм, операцією та їх всебічним забезпеченням:

  • бойова система управління тактичної ланки "Кропива";
  • платформа з ситуаційної обізнаності Delta;
  • cервіс підтримки логістичних операцій НАТО "LOGFAS";
  • проєкт "Очі".

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, минає 500-й день від повномасштабного вторгнення РФ. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також підбила підсумки 500 днів широкомасштабної війни Росії проти України.

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Дата публікації
Перегляди
1500
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