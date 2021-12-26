Полиция задержала псевдоминера Верховной Рады

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
В Днепре полицейские задержали 49-летнего мужчину, который 25 декабря около 14:00 с мобильного позвонил по телефону на номер 102 и сообщил о заминировании здания Верховной Рады в Киеве. Он угрожал взорвать парламент дистанционно.
"Полицейские отделения полиции № 3 Днепровского районного управления полиции сразу установили, что ложное сообщение о заминировании оставил 49-летний житель Днепра. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находился по месту своего проживания и имел при себе мобильный телефон, из которого сообщил о взрывчатке", — отметили в полиции Днепропетровской области.
Мужчине вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения псевдоминеру. Продолжается следствие.
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