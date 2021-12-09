Самые смешные и странные луки звезд в 2021 году

Это наряды, которые просто невозможно забыть.

Мода и светские мероприятия в 2021 году ожили после длительной паузы. На протяжении всего года дизайнеры и селебрити радовали нас своими роскошными нарядами на красных дорожках, различных вечеринках, сьемках и даже на отдыхе. Но иногда образы, выбранные знаменитостями, были не очень удачными и в некоторых случаях смотрелись очень нелепо и смешно.

1. Cardi B

Американскую певицу заметили в зеленом наряде от Richard Quinn во Франции. Наряд из весенне-летней коллекции дизайнера состоял из брюк-сапог, водолазки с чепцом, украшенным рюшами. Образ звезда дополнила очками и "мокрой" укладкой.

Cardi B / Getty Images

2. Шер

Поп-звезда и актриса появилась в экстравагантном наряде от Dolce & Gabbana на открытии Музея киноакадемии. Ее лук состоял из леопардовых штанов клеш, черно-белого корсета со стразами и жакета с широкими лацканами. Конечно же, образ дополнила шляпа и парик.

Шер / Associated Press

3. Ким Кардашьян

Звезда реалити и бизнесвумен после развода кардинально сменила свой имидж. В этом году она удивляла нас обтягивающими образами, которые полностью закрывали ее тело. Но началось все с лука от бренда Vetements - черного кожаного плаща и балаклавы.

Ким Кардашьян / Getty Images

Ким Кардашьян / Getty Images

4. Кайли Дженнер

Девушка любительница сексуальных нарядов и прозрачных вставок на одежде, но этим "голым" комбинезоном от LaQuan Smith Кайли превзошла сама себя. Если во время первой беременности знаменитость всячески скрывала свое положение, то во время второй - демонстрирует живот при первой возможности.

Кайли Дженнер / Getty Images

5. Дуа Липа

Но удивляли нас знаменитости не только платьями и юбками, а и максимально эффектными бикини. Но место в наших сердцах все же из разнообразия купальников занял образ британкой певицы. Этот лук от бренда GCDS вне конкуренции.

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

6. Эмилия Кларк

Звезда "Игры престолов" появилась в наряде от Alexander McQueen этой осенью, и все в нем хорошо, кроме длины. Эмилия, которая и так не высокого роста, выглядела в этом ярко-розовом сарафане смешно.

Эмилия Кларк / Getty Images

7. Кьяра Ферраньи

Блогер и модница знает толк в стильных луках, но вот только наряд от Schiaparelli, который выбрала знаменитость, был уж слишком откровенен. Но странно выглядит не водолазка, а треугольный след от купальника, который из-под нее был виден.

8. Lizzo

Певица любит эпатировать, и образов, чтобы удивлять, у нее предостаточно, но все же нам кажется, что безумно странным был выбор ею платья-шубы от бренда Viktor & Rolf.

Lizzo / Getty Images

9. Эмма Коррин

Звезда "Короны" решила прийти на 73-ю церемонию вручения телевизионный премии "Эмми-2021" в образе от итальянского Модного дома Miu Miu. Образ состоял из светло-желтого платья-колонны без бретелек, которое дополняли высоки перчатки и шапочка, очень напоминающая плавательную.

Эмма Коррин / Associated Press

10. Doja Cat

В разноцветном платье от Thom Browne певица появилась во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

Doja Cat / Getty Images

11. Кристен Стюарт

В 2021 году Кристен сыграла главную роль в фильме о принцессе Диане, соответственно, на красных дорожках появлялась часто и в основном в Chanel. Но вот ее лук в прозрачных кружевных лосинах, из-под которых было видно трусы, а через майку просвечивалась грудь, просто порвал интернет.

Кристен Стюарт / Getty Images

12. Ким Петрас

Не только Ким умеет носить балаклавы и не только Vetements из представил в своих коллекциях. Как видим, немецкая певица пришла на MTV Video Music Awards в луке от Richard Quinn, который состоял не только из богато расшитого платья, но и латексного дополнения в виде балаклавы и комбинезона.

Ким Петрас / Getty Images

13. Ноа Сайрус

Наверное, ни про один другой образ в этом году не было столько мемов, как про платье от Schiaparelli, в котором Ноа пришла Grammy Awards 2021. Эпатажный образ певица золотыми дополнила туфлями на большой платформе.

Ноа Сайрус / Associated Press

14. Doja Cat

Да, эта звезда опять в списке, потому что декольте в ее платье от Roberto Cavalli было умопомрачительно глубоким, а ткань платья странно морщилась просто от любого движения.

Doja Cat на Grammy 2021 / Associated Press

15. Тина Кунаки

Модель в отношении моды любит метаться из крайности в крайность. То ее образы очень откровенны и и сексуальны, а то абсолютно закрыты и пуританские. Этот фиолетовый наряд от Valentino - как раз второй случай.

Но даже несмотря на то, что модель платья довольно странная, Тина в нем выглядит превосходно.

Тина Кунаки / Getty Images

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