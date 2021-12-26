Экс-кацлер Австрии нашел новую работу в Кремниевой долине в США – СМИ

Экс-кацлер Австрии нашел новую работу в Кремниевой долине в США – СМИ

На новую работу Курц выйдет в феврале.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в феврале 2022 года выйдет на новую работу. Нашел он ее за океаном – в Кремниевой долине в США.

Об этом пишет издание Kronen Zeitung.

Курц якобы подписал контракт с частной американской компанией, какой именно – неизвестно. Он будет занимать менеджерскую должность.

Сам экс-канцлер о новом месте работы пока не рассказывает.

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Напомним, 9 октября канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры против него. Несколькими днями ранее в кабинетах Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем, состоялись обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ.

Уже 11 октября Александр Шалленберг принял присягу на должности федерального канцлера Австрии. Торжественная церемония прошла в Вене, в президентской канцелярии во дворце Хофбург. Нового канцлера привел к присяге президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

18 ноября стало известно, что парламент Австрии снял иммунитет с бывшего канцлера Себастьяна Курца.

27 ноября Курц впервые стал отцом. У него и его подруги Сюзанны Тир родился сын.

Новости мира: парламент Австрии лишил неприкосновенности бывшего канцлера Себастьяна Курца

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