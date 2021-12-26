Народные приметы, обряды и обычаи 26 декабря

Снегири прилетели в декабре – зима будет суровой.

26 декабря церковь и верующие чтят память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, мученицы Лукии, преподобного Аркадия Новоторгского, преподобного Мардария, затворника печерского, в Дальних святых пещерах.

26 декабря: церковный календарь

В этот день православная церковь чтит память святых мучеников Евстратия, Аксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру во времена правления императора Диоклетиана.

В Севастии начались жестокие гонения на христиан. Одним из первых схватили пресвитера Аравийской церкви Авксентия и с другими бросили в темницу. Схваченные христиане твердо отстаивали свою веру и были непоколебимы перед искушениями, которые предлагали правители.

Благородный военачальник Евстратий тайно был христианином. Видя непреклонность христиан, он решил открыто исповедоваться, за что был подвергнут пыткам: его избивали, надевали железные сапоги, жгли огнем. После этих жестоких мучений его сожгли, а мученику Аксентию отрубили голову.

Увидев их мученическую смерть, святой Мардарий, бывший из простого народа, также исповедовал свою веру и был подвешен головой вниз. Мученику Евгению жестоко вырвали язык, отрубили руки и ноги, в конце пыток отрубили голову мечом. Молодой воин святой Орест исповедовал себя христианином и за это мужественно представил перед судом. Он был приговорен к сожжению на раскаленном железном ложе, куда сошел укрепляемый молитвой святого Евстратия.

26 декабря: украинские народные приметы

Снегири прилетели в декабре – зима будет суровой.

Снегирь под окном извещает о себе – на оттепели.

Воробьи прячутся в уют — под крышу или залезают в груды хвороста на мороз и метель.

Мыши вылезают из-под лесной подстилки и бегают по снегу – на оттепели.

26 декабря: народные традиции

Раньше вечер 26 декабря называли "щедрым", поскольку прислуга в помещичьем имении выражала своим господам добрые пожелания и получала угощение и подарки.

26 декабря: что следует сделать

Потолок намазывали медом и бросали зерно. Если оно прилипало, то это была хорошая примета богатого урожая.

26 декабря: что не стоит делать

Ссориться и ругаться.

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