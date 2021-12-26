Екскацлер Австрії знайшов нову роботу в Кремнієвій долині в США – ЗМІ

На нову роботу Курц вийде в лютому.
Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц у лютому 2022 року вийде на нову роботу. Знайшов він її за океаном – у Кремнієвій долині в США.
Про це пише видання Kronen Zeitung.
Курц ніби підписав контракт із приватною американською компанією, якою саме – невідомо. Він обійматиме менеджерську посаду.
Сам ексканцлер про нове місце роботи поки що не розповідає.
Нагадаємо, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що йде у відставку на тлі розслідування прокуратури проти нього. За кілька днів до того в кабінетах Австрійської народної партії, очолюваної Курцем, відбулися обшуки в зв'язку з підозрою в підкупі ЗМІ.
Вже 11 жовтня Олександр Шалленберг склав присягу на посаді федерального канцлера Австрії. Урочиста церемонія відбулася у Відні, в президентській канцелярії в палаці Хофбург. Нового канцлера привів до присяги президент Австрії Александер Ван дер Беллен.
18 листопада стало відомо, що парламент Австрії зняв імунітет з колишнього канцлера Себастьяна Курца.
27 листопада Курц уперше став батьком. У нього і його подруги Сюзанни Тір народився син.
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