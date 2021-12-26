Поліція затримала псевдомінера Верховної Ради

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Дніпрі поліцейські затримали 49-річного чоловіка, який 25 грудня близько 14:00 з мобільного зателефонував на номер 102 та повідомив про замінування будівлі Верховної Ради в Києві. Він погрожував підірвати парламент дистанційно.

"Поліцейські відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції одразу встановили, що неправдиве повідомлення про замінування залишив 49-річний житель Дніпра. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебував за місцем свого мешкання й мав при собі мобільний телефон, з якого повідомив про вибухівку", - зазначили в поліції Дніпропетровської області.

Чоловікові вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу псевдомінеру. Триває слідство.

Читайте також: