Народный депутат Украины Петр Порошенко рассказал,, где сейчас живут его сыновья.

Об этом Порошенко сообщил в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос, чем занимается его старший сын Алексей, с 2019 года снятый со всех учетов, нардеп сообщил, что сейчас Алексей работает в крупной международной корпорации.

"В 2014 году, когда некоторые выступали в Горловке, обнимался с бандитами и ругал Вооруженные силы Украины, мой сын добровольцем пошел на фронт и принимал непосредственное участие как командир минометного расчета в боях на Донбассе. Сейчас он работает в большой международной корпорации. Он не уехал2. полностью подпадает под требования закона. И он координирует деятельность ряда производственных предприятий, очень помогающих ВСУ", – рассказал он.

У Петра Порошенко есть еще один сын, Михаил, которому скоро будет 25. Нардеп рассказал о его планах.

"Если будет мобилизация, он будет действовать иначе, чем господин Зеленский, который четыре раза был "уклоняющим", убегал от повесток. Михаил учится в высшем учебном заведении. И тоже это было до 2022 года. Можно говорить: "Почему сын Порошенко не пошел добровольцем?" Есть такие вопросы. Это его выбор. Сейчас он помогает. В Англии он работает с огромным количеством волонтерских фондов. Также в свободное время он работает переводчиком для украинских военных в военных лагерях на территории Британии", – отметил он.

Отвечая на вопрос, проходит ли Михаил какую-нибудь военную подготовку, Порошенко сообщил, что сейчас его младший сын работает переводчиком.

"Но, когда ему исполнится 25, или раньше, если будут требования закона, мы с вами еще раз обсудим эту тему", - резюмировал Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что сын Порошенко был оштрафован за неявку в ТЦК.

Читайте также: