Народний депутат України Петро Порошенко повідомив, де зараз живуть його сини.

Про це Порошенко розповів у інтерв’ю виданню "Українська правда".

Відповідаючи на запитання, чим займається його старший син Олексій, який з 2019 року знятий з усіх обліків, нардеп повідомив, що нині Олексій працює у великій міжнародній корпорації.

"У 2014 році, коли дехто виступав у Горлівці, обіймався з бандитами і сварив Збройні сили України, мій син добровольцем пішов на фронт і брав безпосередню участь як командир мінометного розрахунку в боях на Донбасі. Зараз він працює у великій міжнародній корпорації. Він не зараз виїхав, не у 2022-му. Ще з 2019-го у нього був контракт. Він навчається і повністю підпадає під вимоги закону. І він координує діяльність низки виробничих підприємств, які дуже допомагають ЗСУ", – розповів він.

У Петра Порошенка є ще один син, Михайло, якому невдовзі буде 25. Нардеп розповів про його плани.

"Якщо буде мобілізація, він буде діяти інакше, ніж пан Зеленський, який чотири рази був "ухилянтом", тікав від повісток. Михайло навчається у вищому навчальному закладі. І теж це було до 2022 року. Можна казати: "Чому син Порошенка не пішов добровольцем?". Є такі запитання. Це його вибір. Зараз він допомагає. В Англії він працює з величезною кількістю волонтерських фондів. Також у вільний час він працює перекладачем для українських військових у військових таборах на території Британії", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи проходить Михайло якусь військову підготовку, Порошенко повідомив, що зараз його молодший син працює перекладачем.

"Але, коли йому виповниться 25, або раніше, якщо будуть вимоги закону, ми з вами ще раз обговоримо цю тему", – резюмував Петро Порошенко.

Раніше повідомлялось, що сина Порошенка оштрафували за неявку до ТЦК.

Читайте також: